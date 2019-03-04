"Kendisine Bakmıyor" Eleştirilerine Neymar'dan Cevap: İstersem Partiye Giderim

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır oynayamayan ve iyileşme sürecinde katıldığı partiler nedeniyle 'kendisine bakmıyor' eleştirileri yapılan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Son olarak Brezilya'da katıldığı bir partide dans ederken görüntülenen Neymar, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda ''Eğer partiye gitmek istersem giderim. Yarın ne olacağını düşünerek hareket ediyorum. Ertesi gün maçım olsa zaten bir yere gitmem. Ne yapmak istersem onu yaparım.'' sözlerini kullandı.

''SAHA İÇİNDE ZATEN İYİYİM''

Eleştiriler hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Saha içinde zaten iyiyim. Saha dışında yapılan eleştirilere sadece gülüyorum. Hakkımda söylenenlere katılmıyorum.'' dedi.

(Sporx)