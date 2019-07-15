15.07.2019 01:02
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Yaşlı adam, kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşlı bir adam, daha önce arasında husumet bulunan ve kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunun üzerine tüfekle mermi boşalttı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal ile karşılaştı. Daha önce aralarında husumet bulunan baba ve oğul tartışmaya başladıkları muhtar azası olan Hasan K.'ye baltayla saldırırken, saldırı sonrası kafasına darbe alan Hasan K., yanında bulunan tüfekle Recep ve Cüneyt Uysal'a kurşun yağdırdı. Baba ve oğul vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Aldığı balta darbesiyle ağır yaralanan 70 yaşındaki adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri köyde önlemler alırken, polis ekipleri de hastanede hazır bekletildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam, kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü
Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa

YORUMLAR (10)
ASD: Herkesde silah olursa olacağı bu.
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ASABİ FATSALI: ARKADAŞLAR olayın iç yüzünü bilmeden yorum yapmak doğru değildir kimse kimseyi durduk yerde öldürmez
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VATANDAŞ: Nedir bu toplumdaki tahammülsüzlük...Arkadaş eninde sonunda hepimiz ÖLÜCEZ!!!! Bari son anlarımız sonrasında hoş anılara dönüşsün...İnsanlar arkamızdan rahmetli adam gibi adamdı desinler...Şerefsizin önde gideniydi demesinler...Ayıp yaa biraz insaf biraz merhamet...
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4 0
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DJ BORİS BREJCHA: KINA YAK ŞİMDİ
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1 2
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MURAT: NE DEMİŞ ORHAN BABA BARIŞ İÇİN İNSANLIK İÇİN BATSIN BU DÜNYA..
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ÜLKENİN AYARLARI BOZULDU: Bu ne biçim iştir ya . Millet artık mal mülk için birbirini yer oldu. Oysa ki ölünce hepsi dünya da kalacak.
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12 1
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MEALEN: biri topra biri mezara kime ne kaldı yazık
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POYRAZ: BAZI İNSAN OĞLU KENDİNE KALMIYACAK DÜNYA İÇİN BİRBİRİNİ ÇAHİLLİKLE HIRSLA AÇIMASIZÇA ÖLDÜRÜYOR ADALETİN VİJDANIN MERHAMETİN OLMADIĞI YERDE ZULUM ALURRRRRRRRRRRRR. . . . .
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4 0
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123: Türçe konuşmayı öğrenip yorum yaparsan bizde ne demek istediğini anlarız. Açımasızça, çahillik, vijdan bunlar nedir?Birde gidip oy kullanıyor, ülkenin gidişatına karar veriyordur bu şahıs. Yazık. Kim bilir kaç yaşındasın. .
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2 3
KARAYEL: Baltayı mı yeseydi sevinir miydin ?
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13 0
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