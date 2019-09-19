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Kendisine böbreğini veren oğluna son kez böyle baktı

Babasına böbreğini veren ve geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden 2 çocuk babası Tayfun Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

19.09.2019 16:16Kendisine böbreğini veren oğluna son kez böyle baktı
Babasına böbreğini veren ve geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden 2 çocuk babası Tayfun Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Tayfun Yıldız, böbrek yetmezliği nedeniyle sağlık sorunları yaşayan babası Cevat Yıldız'a yaklaşık 1 ay önce İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde böbreğini verdi. Alaplı KYK Okulunda çalışan Tayfun Yıldız, dün öğlen saatlerinde rahatsızlandı. Yıldız, ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde kan değerleri düşük çıkan ve durumu kötüye giden Yıldız, ambulansla Kdz. Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra Gümeli Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Tayfun Yıldız, Zonguldak, Alaplı, Güncel

Kaynak: İHA

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