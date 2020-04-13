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Kendisine borçlu genci bacağından vurup, polise teslim oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Aydın D., kendisine borcu olan Görkem O.'yu (27) evinin önünde tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

13.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:42
Kendisine borçlu genci bacağından vurup, polise teslim oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Aydın D., kendisine borcu olan Görkem O.'yu (27) evinin önünde tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Görkem O., hastanede tedaviye alınırken, Aydın D. ise polis merkezine gidip, teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde, Kartepe'ye bağlı İstasyon Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Aydın D., iddiaya göre, kendisine borcu olan Görkem O.'nun oturduğu binanın önüne aracıyla geldi. Aydın D., bu sırada evin önünde duran Görkem O.'ya tabancayla ateş etti. Bacağından vurulan Görkem O., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Görkem O.'yu ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise aracıyla kaçan Aydın D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçenin çeşitli yerlerinde önlem alan ekipler, arama yaparken, Aydın D. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kartepe, Kocaeli, Aydın, Güncel
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