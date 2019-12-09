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Kendisine el uzatan siyasetçinin elini sıkmadığı için dava edildi

Almanya'da Eisenach Belediyesi Başkanı Katja Wolf, aşırı sağcı parti üyesi Patrick Wieschke ile el sıkışmadığı için dava edildi.

09.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:37

'nın orta kesimlerindeki Thuringa bölgesinde bulunan Eisenach Belediyesi Başkanı Katja Wolf, aşırı sağcı parti NPD üyesi Patrick Wieschke ile el sıkışmadığı için dava edildi.

Belediye Başkanı Katja Wolf, Neo Nazi faaliyetlerinden ötürü daha önce suçlu bulunan Patrick Wieschke ile el sıkışmayı reddetti.

Belediye başkanını mahkemeye veren Wieschke, tazminat ya da görevden alma yerine Wolf'un kendisiyle el sıkışmaya zorlanması talebinde bulunuyor. Alman basınına konuşan Belediye başkanı Wolf, aşırı sağcı, ırkçı ve anayasal düzene karşı olan birisiyle fiziksel temas kurmak istemediğini söyledi. Belediye Başkanı Wolf'un aşırı sağcı siyasetçi ile el sıkışmayı reddettiği anlar ise Almanya'da gündem oldu.

TÜRK DÖNERCİSİNE SALDIRMIŞTI

Geçmişte şiddet olaylarına bulaşan Wieschke, Türklere yönelik ırkçı söylemleriyle biliniyor. Wieschke, 2000 yılında Eisenach bölgesinde bir Türk dönercisine patlayıcı ile saldırmıştı.

Bölgesinde etkili bir isim olan Wieschke, mayıs ayında yapılan seçimlerde 5 bine yakın oy ile (belediye seçimlerinde toplam oyların yüzde 10'u) seçilmişti.

Kendisine el uzatan siyasetçinin elini sıkmadığı için dava edildi

Almanya, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


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