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Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı

Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdıİngiltere, (DHA)- Galler'de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri iddiasıyla topuklu ayakkabı ile saldırdı.

22.08.2019 18:37
Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı
Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı
İngiltere, (DHA)- Galler'de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri iddiasıyla topuklu ayakkabı ile saldırdı. Kadına, erkek arkadaşı da katılınca kavga büyüdü. O anları, restoranın güvenlik kamerası kaydetti.
Olay, Galler bölgesinin Wrexham şehrinde bir McDonalds restoranında meydana geldi. 3 arkadaş oturup yemek yedikleri sırada restorana bir çift giriş yaptı. Kay Marie Brown(25) restorana girer girmez kapının solunda oturan 3 arkadaşa topuklu ayakkabısıyla saldırdı. Ona hemen erkek arkadaşı ve Luke Anthony Bednarek(27) da katıldı. Başına topuklu ayakkabısı darbesi alan gençlerden birinin kafasından kan aktığı görüldü. Polis, restorandakilere saldıran çifti gözaltına alırken, çiftin daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alındığı bildirildi. Kadının, restoranda oturanların kendisine güldüğünü ve bu yüzden onlara saldırdığı iddia edildi.
Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı

Galler, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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