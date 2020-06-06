Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı

Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)OLAY ANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:22
Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)
OLAY ANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Şeyh'e yaklaşan S.D. ve yanındaki bir grubun, Suriyeli genci darp ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından göğsünü tutarak yere yığılan Ömer Şeyh'e çevredekilerin yardım etmesi ve sağlık ekiplerinin gelip müdahale ederek götürmesi de görüntülere yansıdı. Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Suriye, Güncel, Haber

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