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Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada

SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.

16.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:29
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.
Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada

Sultanbeyli, Battalgazi, Güncel

Kaynak: DHA


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