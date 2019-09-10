Kendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, parkta içki içmemesi konusunda tartıştığı kişinin tokat atmasına sinirlenen U.Y.(37), evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Markete alışveriş için gelen Hilmi Ergün(55) ile marketin önünde çiğ köfte satan Hüseyin Akgün (39) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kirkille Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.Y., marketin karşısındaki parkta alkol aldığı için kendisini uyaran kişiyle tartıştı. Kendisine tokat atan kişiye sinirlenen U.Y., evine gidip 15 dakika sonra geri döndü. U.Y. kendisine tokat attığı kişinin markette bulunduğunu düşünerek yaklaşık 50 metre mesafedeki tepelik alana çıktı. U.Y. marketin önünde bulunanlara ıslık çalıp 'çekilin' diye bağırarak, pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün ile ziyaret için geldiği yakınlarına alışveriş yapmak isteyen Hilmi Ergün, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan U.Y., kendisini kovalayan polis ekiplerince yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Tarihi Çarşı bölgesinde yakalandı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

U.Y., 11 ay öncede Karabük'te eski sevgilisinin evinin önünde, "Bak şimdi seyret ne oluyor" diye bağırıp pazar yerinin çatısına bağladığı iple kendisini asmış ve eski sevgilisi tarafından boynundaki ipten kurtarılarak hastanede tedaviye alınmıştı.