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Kendisine yardımcı olan polislere tatlı ikram etti

MANİSA'nın Soma ilçesinde bir kadın, yatalak eşine ilaç alabilmesi için kendisine yardımcı olan polis memurlarına, tatlı alarak teşekkür etti.

11.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:55
Kendisine yardımcı olan polislere tatlı ikram etti

MANİSA'nın Soma ilçesinde bir kadın, yatalak eşine ilaç alabilmesi için kendisine yardımcı olan polis memurlarına, tatlı alarak teşekkür etti.

Soma'da ismi öğrenilemeyen kadın, evde yatağa bağlı olarak yaşayan eşi için eczaneden ilaç almak amacıyla dışarı çıktı. Karşısında polis ekiplerini gören kadın, durumunu izah etti. Polis kadına, ilk önce ATM noktasından para çekmesi için yardımcı oldu. Ardından eczaneden ilaç alması sağlandı. Sonrasında vatandaş, evine dönmesi için uyarıldı. Vatandaş, kendisine yardımcı olan polis memuruna açık olan bir unlu mamulleri dükkanından tatlı alarak, ikram etti.

Kendisine izin veren polis memurlarına teşekkür eden kadın, "Kocam evde yatağa bağlı olarak yaşıyor. Bugün mecbur kalmasaydım inanın dışarı çıkmazdım. Yeni bir kart gelmişti. O karttan da para çekmem gerekiyordu. Oradaki parayı da 48 saat içerisinde çekmem lazımdı. Allah razı olsun bana yardımcı oldunuz. Ayağınıza taş değmesin. Tatlıyı da içimden geldiği için aldım. Rabbim size yardımcı olsun" diyerek evine gitti.

Yardımcı olan polis memuru ise, "Bizler çok iyiyiz. Sizlerin iyiliği için buradayız. Siz de kendi iyiliğinizi düşünüyorsanız lütfen işinizi bir an önce halledin ve evinize dönün. Tatlı için de çok sağ olun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Soma, Güncel
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