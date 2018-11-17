Kendisine Yaşam Alanı Hazırlamak İçin Kazıyormuş

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Göktepe
mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaya mezarların bulunduğu alana yapılan operasyonda O.K. suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek ve elek gibi aletlere de el konuldu.
Şüphelinin ifadesinde, bölgede kaçak kazı yapmadığını, kendisine yaşam alanı hazırlamak için kazdığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Muğla,Polis,Bodrum
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:22