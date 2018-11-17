Kendisine Yaşam Alanı Hazırlamak İçin Kazıyormuş

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:50



17 Kasım 2018 Cumartesi 15:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Göktepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Kaya mezarların bulunduğu alana yapılan operasyonda O.K. suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek ve elek gibi aletlere de el konuldu.Şüphelinin ifadesinde, bölgede kaçak kazı yapmadığını, kendisine yaşam alanı hazırlamak için kazdığını söylediği öğrenildi.Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.