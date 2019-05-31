Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde yaşayan, otuzlu yaşlardaki Abhijit Das isimli adam, kendisini aldatan eşinin kafasını kesti. Daha sonra bir çanta içine koyduğu kesik kafa ile polise merkezine gidip teslim oldu.

"EŞİMİN KAFASINI AMİRE TESLİM ETMEK İSTİYORUM"

Das, polis merkezine gidip eşini öldürdüğünü söyleyince polisler psikolojik sorunları olduğunu düşünüp kendisine inanmadılar. Daha sonra polisler kendisine neden emniyet amirini görmek istediğini sorunca Das, "Eşimin kafasını keserek öldürdüm. Kestiğim kafayı kendisine teslim etmek istiyorum" dedi.

Das, daha sonra çantasından çıkardığı eşinin kafasını emniyet amirine verdi. Polis tarafından gözaltına alınan Das'ın evinde arama yapan polisler eşinin cansız vücudunu evde buldular.

KOMŞU İLE YASAK AŞK İDDİASI

Üç yaşında bir kızları olan çiftin yakınları, çiftin iyi geçindiğini ve daha önce aralarında bir probleme şahit olmadıklarını söyledi. İlk önce Das'ın eşinin ailesinin kendisinden para istemesi üzerine eşi ile tartışıp eşini öldürdüğü iddia edilmesine rağmen Das, polise verdiği ifadede eşinin komşusu ile ilişki yaşadığından şüphelendiği için eşini öldürdüğünü söyledi. Das, tutuklandı.