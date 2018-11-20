Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Kocasını Tüfekle Öldürdü

20 Kasım 2018 Salı 11:14



20 Kasım 2018 Salı 11:14

TEKİRDAĞ'da, Çiçek Kıvran (24), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Barış Kıvran'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış Kıvran çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çiçek Kıvran, evde bulunan pompalı tüfekle eşi Barış Kıvran'a ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış Kıvran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Çiçek Kıvran'ın emniyetteki ifadesinde eşini kendisini darbettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltındaki Çiçek Kıvran'ın soruşturması sürüyor. - Tekirdağ