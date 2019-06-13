13.06.2019 16:55
Haberler»Güncel » Haber

Kendisini ateşe verdi, itfaiye eri kurtardı

Kendisini ateşe verdi, itfaiye eri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö. (45), evinde üzerine benzin dökerek, kendisini yakmaya kalkıştı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö. (45), evinde üzerine benzin dökerek, kendisini yakmaya kalkıştı. Camı kırıp, içeriye giren itfaiye eri Fatih Eren tarafından üzerine su sıkılarak, kurtarılan Savaş Ö.'nün vücudunda yanıklar oluştu.
Olay bugün saat 11.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi.
Yalnız yaşaşan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö., evinde şişe içindeki benzini üzerine dökerek, ateşe verdi. Evden çıkan dumanı görenler, Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Adrese gelen itfaiye ekibinde görevli olan Fatih Eren, pencere camını kırarak, içeri girdi. Savaş Ö.'yü saran alevleri su sıkarak, söndürdü. Daha sonra da dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar Ö.'nün acılarını, bahçe hortumuyla su sıkarak, azaltmaya çalıştı.
4 yıl önce de kendisini yakma girişiminde bulunan Savaş Ö., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savaş Ö.'nün vücudunda derin yanıklar oluştuğu bildirildi.
Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, içeride yoğun benzin kokusu olduğunu, yangının eşyalara sıçramadığını belirledi.
Komşu Ümmühan Şahin (70), Savaş Ö.'nün 4 yıl önce de kendisini benzin dökerek yakmak istediğini ve evde yangın çıktığını anlattı. Polis, soruşturma başlattı.

- Çanakkale
Kaynak: DHA
Bayramiç, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:58 Genç kızı silahla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:58 TUNCELİ Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
18:58 ANKARA Başkentte sağanak ve dolu
18:57 DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı
18:57 Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
18:56 Bonzai ile yakalayan şahıs serbest
18:56 Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
18:56 Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:56 Çubuk'ta mezuniyet töreni
18:56 Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı