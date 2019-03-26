Kendisini Böbreğiyle Yaşama Bağlayan Eşini Öpücüğe Boğdu

Kaynak: DHA

KKTC'de yaşayan Ömer Akın (46), eşi Nurgül Akın'ın (37) böbreğiyle yaşama tutundu. Hayata yeniden merhaba demesini sağlayan eşi için canını vermeye hazır olduğunu belirten Akın, onu birçok kez öptü.Kıbrıs'ta yaşayan Ömer Akın, 2 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konulduğunda Magusa'daki hastanede organ bekleme listesine yazıldı, ancak bağış yetersizliği nedeniyle nakil olamadı. Hastalığının ilerlemesi üzerine Antalya'ya gelmeye karar veren Akın, 15 gün önce eşi Nurgül Akın'ın böbreğiyle yaşama tutundu.Eşinin kendisine yeni bir hayat verdiğini kaydeden Akın, ona karşı hissettiklerinin artık sevginin ötesine geçtiğini ifade etti. Akın, "O benim iki çocuğumun annesi. Bana hayatımı geri verdi. Bana can verdi. Onu kalbimin neresine koysam bilemiyorum. Şu anda canımı istese veririm. Her şeyim benim. Eşimi çok seviyorum. Bana dünyayı bağışladı. Nefes almamı sağladı. Artık sağlıklıyım. Allah tüm hastalara yardımcı olsun" dedi.'NURGÜL'E BİR ŞEY OLACAK DİYE BÜYÜK KORKU YAŞADIM'Nakilden sonra eşinin kısa süreli kan değerlerinin düşmesi üzerine büyük panik yaşadığını anlatan Ömer Akın, "O gece benim tansiyonum yükseldi, ona bir şey olacak diye çok korktum. Eşim bugün iyi, benim de neşem yerine geldi, tansiyonum düştü. Eşim zaten çok değerliydi, bu yaptığından sonra bin kat değerli oldu" diye konuştu. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ömer Akın, eşini göğsüne yatırarak öptü.'ÖMER DE BANA BÖBREĞİNİ VERİRDİ'Eşine böbreğini verirken hiç düşünmediğini belirten Nurgül Akın ise "Eşime böbrek yetmezliği tanısı konulduktan sonra haftada üç gün diyalize girmeye başladı. Diyalizden çıktığı zaman kötü olmaya başladı. Artık son aşamada doktorlar nakil gerektiğini söyledi. Kadavradan bağış çıkmadı. Eşimin anne ve babası vermek istediler ama şeker ve tansiyon hastası oldukları için bağış yapamadılar. Ben böbreğimi vermeye karar verdim. Hiç pişman değilim. Diyalizden kurtuldu eşim. Sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" diye konuştu. Kendisi hasta olsa eşinin de aynısını yapacağını söyleyen Nurgül Akın, "Ben aynı hastalığı yaşasaydım eşim de bana hayat verirdi" dedi.SAĞLIK DURUMU GAYET İYİAmeliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise Ömer Akın'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini, tüm değerlerinin normal sınırda olduğunu ifade etti. Ameliyat öncesi sıvı miktarı kısıtlı olmasına karşın Akın'ın nakilden sonra istediği kadar su içebildiğini de belirten Doç. Dr. Çakır, birkaç gün içinde taburcu olabileceğini kaydetti.- Antalya