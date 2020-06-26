Kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan dolandırıcı, sahte asker ve polis kimliğiyle yakalandı

Kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan dolandırıcı, sahte asker ve polis kimliğiyle yakalandıBALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve sahte polis ile asker kimliği kullanarak birçok kişiyi dolandıran A.K., polisin operasyonuyla yakalandı.

26.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:16
Kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan dolandırıcı, sahte asker ve polis kimliğiyle yakalandı
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve sahte polis ile asker kimliği kullanarak birçok kişiyi dolandıran A.K., polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan A.K. tutuklandı.
Savaştepe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ilçede, kendisini cinci hoca olarak tanıtan, sahte asker ve polis kimliği taşıyan A.K.'nin (60) birçok kişiyi bu yolla dolandırdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.K.'nin belirlenen adresindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada A.K. adına düzenlenmiş 4 farklı rütbelere ait askeri kimlik ve istihbarat kimliği, 2 polis kimliği, 3 tabanca ve mermileri, av tüfeği, 8 telefon, 7 bin 700 TL para, kelepçe, yüzlerce başka kişilere ait fotoğraflar ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Yakalanıp, gözaltına alınan A.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K., nitelikli dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve 6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlamalarından tutuklanarak, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi. Kendisini ’cinci hoca’ diye tanıtan dolandırıcı, sahte asker ve polis kimliğiyle yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Savaştepe, Güncel, Haber

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