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Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cihan A. (33), kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

08.01.2020 02:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 02:00 Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi

KAYSERİ'nin  ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cihan A. (33), kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'ndeki 15 katlı Fulya Apartmanı'nın 10'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir nakliye işi yapan Cihan A.'dan alamayan yakınları kaldığı eve gitti. Mutfakta Cihan A.'yı doğal gaz borusuna asılı halde bulan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan A.'nın hayatını kaybettiği belirledi. Bekar olan Cihan A.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. , olayla ilgili soruşturma başlattı.



Polis, Talas, Güncel

Kaynak: DHA

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