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Kendisini döven kocasını bıçakladı

Kastamonu'da bir kadın, kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını bıçakladı.

24.08.2019 22:25 Kendisini döven kocasını bıçakladı
Kastamonu'da bir kadın, kendisini dövdüğünü iddia ettiği kocasını bıçakladı. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Toklukaya köyünde Yele Mahallesinde 40 yaşındaki Y.S, tartıştığı eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine 3 çocuk annesi F.S, eşinin şiddeti sırasında eline geçirdiği bıçağı kocasının karnına sapladı. Ağır yaralanan Y.S, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Y.S, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Devlet Hastanesi, Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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