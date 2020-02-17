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Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü

Trabzon'un Tonya ilçesinde İshak Zaman iddiaya göre kendisini döven oğlu Ali Zaman'ı tabanca vurarak öldürdü.

17.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:31

Akşam saatlerinde 'nın Kozluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir baba oğlunu öldürdü.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İshak Zaman ile oğlu Ali Zaman arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Ali Zaman babası İshak Zaman'ı dövmeye başladı. İshak Zaman ruhsatsız tabancası ile oğluna bir el ateş etti. Ali Zaman vücuduna isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

VURULDUĞU YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Bağırışma ve silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Zaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İshak Zaman jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bekar olan Ali Zaman'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü

Jandarma, Tonya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
İMAMOĞLU..:Babanı döversen sonun bu olur. .
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ŞİDDET ÖĞRENİLEN DAVRANIŞTIR:Toplumda etkileşim kaçınılmaz bir durumdur. Eşitler arası etkileşim yatay iletişim, farklı kategoriler arası etkileşim de dikey iletişim olarak adlandırılır. Şiddet öğrenilmiş bir duygu ve davranış biçimidir. Özellikle toplum içinde önderliği kabul görmüş olanlar duygu ve düşüncelerinin dışa vurumunda şiddetten özenle kaçınmalıdırlar. Toplumsal şiddetin dozu artıyor sa önderlerimiz duygu-durum dışa vurumunda nezaket içeren ifadeler kullanmalıdır. Şiddet şiddeti doğurur tezi kanıtı bu olaydır
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KUZEYİN UŞAĞI:öfkene, nefsine, hırsına sahip olacaksın. Allah rahmet eylesin. ne diyelim. .
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PAKO:cehaletin sonu
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