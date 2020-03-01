Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Edirne
'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez
ilçesinde gözaltına aldı.
Özcan K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
-Verdiği röportajda kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı
Özcan K. paylaşılan bir videosunda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı.
Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.
" Avrupa
'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500 - 600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.