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İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı

Adana'da bir kuruyemişçiyi soymaya çalışan hırsız, iş yeri sahibinin yakalaması üzerine bıçak çekti. Dükkan sahibini yaralayarak kaçan hırsız, mahalle bekçileri tarafından kısa sürede yakalandı.

01.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:46

Adana 'da kuruyemişçi dükkanı işleten Süleyman Gayır, iş yerini soymak isteyen Ali D. tarafından yüzünden bıçaklandı. Kaçan hırsız yakalanırken, iddiaya göre iki gün önce de yine aynı dükkanda hırsızlık yapmak isterken yakalandı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır'ın yanına gelen iki kişi, iddiaya göre iş yerinden hırsızlık yapmaya kalkıştı. Durumu fark eden Gayır, müdahale etti. Şüphelilerden biri kaçtı. İsminin Ali D. olduğu öğrenilen şüpheli ise yanındaki bıçakla Gayır'ı yüzünden yaralayıp kaçmaya çalıştı.

MAHALLE BEKÇİLERİ YAKALADI

Bu sırada caddede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Ali D.'yi olayda kullandığı bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Yüzünden yaralanan Gayır ise çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gayır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

İKİ GÜN ÖNCE DE DENEMİŞ

Bu arada, Ali D.'nin iki gün önce aynı iş yerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ve bu sebeple çıkan tartışmada kuruyemişçi Gayır'ı darp edip kaçtığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel

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Adana'da İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
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Yorumlar (1)
ADALET:kesin suriyelidir
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