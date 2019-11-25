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Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı

Şanlıurfa'da bir genç kızın cep telefonunu gasp eden ve kendisini polise ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan şahıs saklandığı evde yakalandı.

25.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:20
'da bir genç kızın cep telefonunu gasp eden ve kendisini polise ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan şahıs saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Çiğdem Ç.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak gasp eden, daha sonra ise kendisini polise ihbar ettiği için genç kızı üzerine benzin döküp yakan Ahmet M., polis tarafından yakalandı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Şahıs, Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA
Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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