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Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı

- Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da genç bir kızın cep telefonunu kapkaç usulü ile alıp kaçan ve daha sonra ise kendisini polise ihbar ettiği için üzerine benzin döküp yakan şahıs polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

25.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:38
- Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı
ŞANLIURFA - 'da genç bir kızın cep telefonunu kapkaç usulü ile alıp kaçan ve daha sonra ise kendisini polise ihbar ettiği için üzerine benzin döküp yakan şahıs polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Çiğdem Ç.'nin cep telefonunu kapkaç usulü ile alıp kaçan ve daha sonra ise kendisini polise ihbar ettiği için üzerine benzin döküp yakan Ahmet M., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir çok adrese operasyon düzenledi. Şahıs, operasyonda Karaköprü ilçesinde saklandığı bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçen 19 Kasım Salı günü merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Müzesi önündeki alanda yaşandı. İddiaya göre Çiğdem Ç. (16), aynı mahallede yaşayan arkadaşı tarafından telefonu gasp edildi. Genç kız daha sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine zanlının yanında bulunan arkadaşı yakalanarak cezaevine konulurken kızın telefonunu çalan şüpheli de kayıplara karıştı. Şahıs daha sonra intikam almak için genç kızı takip ederek üzerine bir şişe benzin döküp yaktı. Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Kendisini ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan cani yakalandı

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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