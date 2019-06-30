Hasan Mezarcı, Abdullah Gül ile 1994 yılında yaşadığı "yeni parti" diyaloğunu paylaştı

2000'li yılların başında kendisini "Mesih" ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı , Abdullah Gül ile Ali Babacan ikilisinin parti kurma faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Mezarcı, 1994 yılında Abdullah Gül ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

Yeni parti tartışmaları 23 Haziran İBB Başkanlığı seçiminden sonra hızlandı. Yeni parti tartışmalarına eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı da katıldı. Mezarcı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

GÜL'ÜN "PARTİ" TEKLİFİ

"1994'de Meclis kulisinde oturuyordum. Gül geldi ve 'sen bir parti kurarsan ben katılırım' dedi. F. Gülen; Arınc'ı Erdoğan'ın safına geçirip Batı destekli Arınç, Gül, Erdoğan üçlüsünü Erbakan'a karşı harekete geçirdi. Sonrası malum. Erbakan Brütüs'ü bu üçlü, şimdi birbirinin Brütüs'ü!"

Hasan Mezarcı

"PLAN BU" DEYİP AÇIKLADI

"Batı, doksanlı yıllarda FETÖ'yü kullanarak Gül, Arınç, Erdoğan üçlüsüne Erbakan'ı tasfiye ettirdiği gibi; şimdi de Davutoğlu, Gül, Babacan üçlüsüne Erdoğan'ı tasfiye ettirecek. Davutoğlu tasfiye işinde kullanılıp atılacak. Gül destekli Babacan, FETÖ güdümlü yeni AKP olacak! Plan bu!"