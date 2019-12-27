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Kendisini odanın tavanına astı

ANTALYA'da bunalıma girdiği öne sürülen Emrah G. (35), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

27.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:25 Kendisini odanın tavanına astı

ANTALYA'da bunalıma girdiği öne sürülen G. (35), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Olay, ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi 456 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Annesinin pazara gitmesinin ardından Emrah G., odanın tavanına bağladığı ipe kendini astı. Pazardan eve dönen annesi, oğlu Emrah'ı asılı bulup, sağlık ekiplerine verdi. Gelen ekipler, Emrah G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Emrah G.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Muratpaşa, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

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