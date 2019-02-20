Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu

Antalya'da, hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı (59), kendisini öldürmekle tehdit eden oğlu Arif Sabanlı'yı (27) tabancayla sağ baldırından vurdu. Pazartesi günü tartıştığı babasının kamyonetine ateş eden ve bu olayla ilgili bu sabah yakalanan Arif Sabanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"SENİ GEBERTECEĞİM ANCAK ŞİMDİ BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı, pazartesi günü henüz belirlenemeyen bir nedenle, birlikte çalıştığı oğlu Arif Sabanlı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Sabanlı, av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete ateş etti. İddiaya göre Arif Sabanlı, babasını "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" diye tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, firari Arif Sabanlı'yı bugün saat 02.00 sıralarında yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Sabanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BABASI TABANCAYLA VURDU

Adliye çıkışında iş yerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Erdoğan Sabanlı, kendisini ölümle tehdit eden oğluna tabancayla tek el ateş ederek sağ baldırından vurdu. Yere yığılan Arif Sabanlı için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sabanlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Erdoğan Sabanlı ise olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA