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Kendisini polis olarak tanıtan gasp şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19.10.2019 03:47Kendisini polis olarak tanıtan gasp şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şirinköy Mahallesi'nde 5 Eylül'de bir çiftin evine gelip, kendilerini polis olarak tanıtarak evde arama yapacakları bahanesiyle ziynet eşyaları ile bir fotoğraf makinesinin gasp edilmesine ilişkin firari C.B'yi (31) gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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