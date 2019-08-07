Haberler» Güncel» Haber

Kendisini savcı olarak tanıtıp 43 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

07.08.2019 17:52
Kendisini savcı olarak tanıtıp 43 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.Ç. kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:29   İSTANBUL- ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU
18:26   Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
18:26   "Kurban Bayramı'nda üyelerimizin hizmetindeyiz"
18:24   (Geniş Haber)SEFKAÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN
18:24   Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor
18:23   Erzincan'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
18:22   Çaldığı aracın içinde uyuyakalınca yakalandı (2)