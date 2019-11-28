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Kendisini sosyal hizmet görevlisi diye tanıtarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gu¨ngören'de kendini sosyal hizmet görevlisi diye tanıtarak girdiği iki evden para ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

28.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:19
Gu¨ngören'de kendini sosyal hizmet görevlisi diye tanıtarak girdiği iki evden para ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Gençosman ve Merkez mahallelerinde, kendisini sosyal hizmet görevlisi diye tanıtıp girdiği iki evde, kullanılan ilaç ve raporlara bakma bahanesiyle 10 bin 400 lira, 2 yu¨zu¨k ve 1 ku¨pe çalan şüphelinin, civardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden 40 yaşındaki H.S. olduğu tespit edildi.
H.S., 'da yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Hakkındaki yasal işlemler tamamlanan H.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kendisini sosyal hizmet görevlisi diye tanıtarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA


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