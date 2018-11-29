Kendisini Tedavi Eden Doktora Şiir Yazdı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:16



29 Kasım 2018 Perşembe 17:16

Kırşehir'de, nefes darlığı şikayetiyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 79 yaşındaki hasta, tedavisini yapan doktora yazdığı şiirle teşekkür etti.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 79 yaşındaki Mustafa Köksal, Göğüs Polikliniği hekimlerinden Dr. Duygu Zorlu Karayiğit tarafından muayene edildi.Zorlu'nun uyguladığı tedavi ile nefes darlığı şikayeti azalan Köksal, hastanede gördüğü yakın ilgiden etkilendi ve duygularını yazdığı şiirle anlattı.Mustafa Köksal, kendisini tedavi eden doktoruna olan memnuniyetini 4 kıtalık şiirinin ilk iki kıtasında şöyle dile getirdi:"Çok emek verdin bitirdin tıbbıAsaletin temiz ne güzel yapıHastana şifa verir yazdığın hapıToklumen'in gururu sen Duygu hocaSen doktor değilsin Lokman hekimsinİnanmayanlar seni bir hastana sorsunBenim gözümde sen dünyada birsinToklumenin gururu sen Duygu hoca"