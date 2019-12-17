Haberler » Güncel » Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Haber

Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtarak, iş vaadinden bulunduğu kişilerin paralarını dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.

17.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:27
'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtarak, iş vaadinden bulunduğu kişilerin paralarını dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, askeri üniformayla gezerek kendisini üsteğmen olarak tanıtan Turgay A. (29) ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir rezidansta Turgay A'yı gözaltına aldı.
Zanlının, iş vaadiyle ikisi kadın 5 kişinin toplam 12 bin lirasını dolandırdığı öğrenildi.
Bilişim yoluyla hırsızlık suçundan da kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:15 Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Haber
20:15 Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü - Haber
20:14 Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek - Haber
20:14 Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı - Haber
20:12 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 20:18:01