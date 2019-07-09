09.07.2019 10:22
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Kendisini uyaran polise bıçak çekince gözaltına alındı

Kendisini uyaran polise bıçak çekince gözaltına alındı

SAMSUN'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polislere bıçak çeken alkollü B.K. (36), gözaltına alındı.


SAMSUN'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polislere bıçak çeken alkollü B.K. (36), gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sahil yolunda alkol alan bir kişinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, alkol alan B.K.'yi uyardı. Bu sırada belinden çıkardığı bıçağı polislere doğru savuran B.K., "Ne yapacaksınız, beni mi vuracaksınız?" diye bağırdı. Polislerin ikna ettiği B.K., kimseye zarar vermeden elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Ekip otosuna bindirilerek hastaneye götürülen B.K.'nin alkollü olduğu belirlendi. Ardından polis merkezine götürülün B.K., ifadesinin sonrası adliyeye sevk edildi. 'Görevli memura mukavemet' suçundan mahkemeye çıkarılan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Samsun
Kaynak: DHA
Atakum, Samsun, Polis, Güncel

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