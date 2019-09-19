Haberler » Güncel » Haber

Kendisini uyaran yolcuyu darbetti

19.09.2019 17:34Kendisini uyaran yolcuyu darbetti


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Yapımı tamamlanan okul faaliyete girdi
19:34 KEİPA üyeleri Giresun'u gezdi
19:34 Kırmızı biber tartışmasında en "tatlı" cevap
19:34 Ankara'da 10 hektar orman yandı
19:33 Rusya ve Çin İdlib tasarısını veto etti
19:33 Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü etkinlikleri sona erdi
19:32 Çatı katında panter şoku