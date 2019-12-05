Baba, kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna 25 yıl hapis cezası verildiğini duyunca tepki gösterdi

2013 yılının Temmuz ayında Yalıçiftlik köy yolu üzerinde zeytinyağı fabrikasında meydana gelen olayda, Önder B. (28), babası Hüseyin B. (58) ve annesi Emine B.'yi (60) bilinmeyen bir sebeple yaraladı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi olan anne ile baba sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu. Oğluna verilen 25 yıl hapis cezasına tepki gösteren baba, oğlunun ömrünün cezaevinde geçmesini istemediğini söyledi.

İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık hakkında 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Önder B., yapılan duruşmalar sonucunda anne ve babayı öldürmeye teşebbüs suçundan iki kere 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, toplam 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının katılmadığını belirterek, sanığın aklî dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını isteyip kararı bozdu. Dosyanın yeniden 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya katıldı.

"CEZA KANUNU İNCELEDİM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Karar duruşmasında 'adlî dengesi yerindedir' raporunu kabul etmeyen sanık Önder B., "Ceza kanununu inceledim. Hakkımda yaralama cezasından en fazla 6 yıl ceza verilebileceğinden dolayı tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, olayın teşebbüste kalmasından dolayı Önder B.'ye ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"OĞLUMUN HAYATI CEZAEVİNDE HARCANIYOR"

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan baba, "Oğlum askere gittikten 10 ay sonra sağlık sorunu yaşamaya başladı. GATA'dan askere elverişli değildir raporu verildi. Oğlum 7 yıldır cezaevinde psikiyatri ilaçları kullanıyor. Mahkemece ve Adli Tıp Kurumu'nca raporlar hiç dikkate alınmadı. Oğlumun hayatı cezaevinde harcanıyor. Karara yeniden avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz" dedi.