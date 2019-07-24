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Kene ile mücadele için 'beç tavuğu' dağıtıldı

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kenelerle mücadele için halka beç tavuğu dağıtıldı.

24.07.2019 13:49 Kene ile mücadele için 'beç tavuğu' dağıtıldı
SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kenelerle mücadele için halka beç tavuğu dağıtıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Şube Müdürlüğü'nce, KKKA hastalığına neden olan kenelerle mücadele çalışmaları kapsamında Doğanşar ilçesinin köylerinde beç tavukları dağıtıldı. Köylülere bahçelerinde beslemeleri ve tabiata bırakmamaları şartıyla birer çift olarak ücretsiz dağıtılan beç tavukları, kene ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.



Doğanşar, Sivas, Kongo, Kırım, Güncel

Kaynak: DHA

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