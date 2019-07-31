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"Kenesavar" tavuklar Yozgat'ta üretiliyor

Yozgat Çalatlı Yaban Hayvan Üretim İstasyonu'nda, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneyle mücadelede kullanılmak üzere beç tavuğu üretiliyor.

31.07.2019 13:11
Yozgat Çalatlı Yaban Hayvan Üretim İstasyonu'nda, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneyle mücadelede kullanılmak üzere beç tavuğu üretiliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü bünyesinde 2007'de kurulan istasyonda, bugüne kadar 180 bin keklik üretilerek ülke genelinde doğaya salındı.
Burada yıllık üretilen 2 bin -2 bin 500 beç tavuğu da keneyle mücadelede kullanılıyor.
İstasyonda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, kurum müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Çakır, doğanın korunması ve KKKA hastalığıyla mücadele amacıyla üretilen keklik ve beç tavuk üretim tesislerinin, Yozgat ve ülke açısından önemli olduğunu söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez de tesiste 650 anaçtan yıllık ortalama 10 bin kınalı keklik ürettiklerini bildirdi.
Eğilmez, sesi ve güzelliğiyle doğanın süsü olan kınalı kekliklerin hem kene hem de süneyle mücadeleye katkı sağladığını belirtti.
Beç tavuğunun yarı yabani bir tür olduğunu, doğada da yaşayabildiğini anlatan Eğilmez, "Genel Müdürlüğümüz, bu tavukları özellikle KKKA hastalığının yaygın olduğu illerde çiftçilerimize ücretsiz dağıtıyor. Vatandaş kendisi çoğaltıyor. Hem vatandaş hayvancılığa özensin hem de keneden korusun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat, Kongo, Kırım, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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