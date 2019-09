Kenetlenen Sökespor lige hazır

Yeni yönetimi, yeni teknik heyeti ve yenilenen kadrosuyla Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Sökespor, 2019-2020 futbol sezonuna hazırlıklarını tamamladı.Pazar günü sezonun ilk maçında kendi sahasında ağırlayacağı Bergamaspor ile karşılaşacak olan Sökespor'da, kenetlenme göze çarpıyor. Sökespor yönetimi düzenlediği kahvaltıda; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, teknik heyet ve futbolcular ile basın mensuplarını bir araya getirdi. Sökespor Kulüp Başkanı Evren Gül, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Sökespor teknik Direktörü İhsan İdikut, Takım Kaptanı Mehmet Ali Moğul ve oyuncu Emre Gümüşkaya ilk maç öncesi basın toplantısı düzenledi.'Sezonun ilk maçı öncesinde basınımızla ve Söke Belediye Başkanımızla bir araya gelmek, takımımız hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirmek istedik' diyerek sözlerine başlayan Sökespor Kulüp Başkanı Evren Gül; "Takımımızı baştan oluşturduk. Yönetim ve teknik heyetimiz yeni, bu yıl geçen sezondan iki futbolcu hariç tüm kadromuzu yeniledik. Sürecin başında Belediye Başkanımız Sayın Levent Tuncel taşın altına elini koyarak, sıfırdan bir takım kurmamıza yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.Futbolcu transferlerinde ilk olarak karakteri olan oyunculardan kadroyu oluşturduklarını belirten Kulüp Başkanı Evren Gül; "Geldiğimiz son noktada iyi bir takımımız oldu. Bu takım kenetlendiği ve tek yürek olduğu zaman çok kuvvetli bir takım olacak. Profesyonel liglerde bile yeni takımların uyum süreçleri var, zamana ihtiyaçları var. Taraftarımızdan, halkımızdan bu süreyi istiyoruz" dedi.Kadroda bulunan 14-15 oyuncunun Sökeli olduğunu vurgulayan Sökespor Kulüp başkanı Evren Gül; "Yaklaşık 30 kişilik kadromuz var. İlk onbire çalışan, formayı hak eden oyuncu girecek. Bir maça bakarsınız ilk onbirde hiç Sökeli olmaz, diğer maça bakarsınız onbirin çoğu Sökeli olur. Bunun matematiği kimyası yok, ancak o haftaki performansa bağlı" diye konuştu.'Yarın maçta stattaki yerimizi alacağız, Sökelilerin ilgi ve alaka göstereceklerinden eminim' diyerek sözlerine başlayan Söke Belediye başkanı Levent Tuncel; "İyi ve yeni bir takım kurduk. Her şeyi sil baştan ele aldık. Sonuçta güzel bir takım oluştu. Beni en çok sevindiren Söke'nin çocuklarının, Sökeli futbolcularının bu takımda daha fazla yer bulmalarını arzu ediyordum ve bu da oldu. Bundan sonraki süreçte bu sayının daha da artmasını istiyoruz. Dışardan futbolcu getirerek bu değirmenin dönmez, altyapı sağlam olmalı" dedi.Tüm Sökelileri ve Sökespor taraftarlarını stada çağıran Başkan Levent Tuncel; "El ele Sökesporumuza destek olmak için yarın statta olacağız. İnşallah ilk maçımızda da başarılı bir sonuç alırız. Sökesporumuza başarılar diliyorum" dedi.Sökespor Teknik Direktörü İhsan İdikut; "Lige hazırlık sürecimizi tamamladık. Sıfırdan kurulmuş bir ekip ancak her geçen gün bu takım daha da üzerine koyarak güçlenecek. İyi bir ekip olduğumuzu iddia ediyorum. Çok kariyerli futbolcularımız var. Takımın birlik ve beraberliği, arkadaşlığı üst seviyede. Sahada yüreklerini koyacak olan futbolcularımızın Sökesporu ligde çok iyi yerlere getireceklerini ben iddia ediyorum" dedi.Takım kaptanı Mehmet Ali Moğul; "Yarın nasipse sezonu ilk maçımızla açıyoruz. Camiamız ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık iki aylık sürede yeni bir ekibiz ama iyi çalıştık. İyi bir aile olduk, ortamımız çok iyi. Saha dışında kulüp yöneticilerimizin nasıl bir emek verdiklerini görüyoruz. Bundan sonraki süreç saha içinde bizde. Bizlerde elimizden geleni yaparak hem yönetimimizi, hem de bizi destekleyen taraftarlarımızı aldığımız sonuçlarla sevindirmek ve mutlu etmek istiyoruz" dedi.Sökesporlu futbolcu Emre Gümüşkaya ise Sökespor'un he zamanki gibi yeni sezonda da oldukça iddialı bir futbol ortaya koyacağını ifade etti. - AYDIN