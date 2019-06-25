25.06.2019 18:59
Haberler » Güncel » Haber

Kenevir bahçesinde yakalandı, "içiciyim" diye savunma yaptı

Kenevir bahçesinde yakalandı, "içiciyim" diye savunma yaptı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan F.O'nun (39) bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiası üzerine başlatılan çalışma kapsamında şahsın adresine baskın düzenledi.
Operasyonda, evin bahçesinde boyu 1 ile 3 metre arasında değişen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi, F.O. gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinde pişman olduğunu belirten şüphelinin, "içici olduğu için keneviri satmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, kendisi için ekim yaptığını ama ölçüyü biraz kaçırdığını" ileri sürdüğü öğrenildi.
F.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen yaklaşık Hint kenevirleri jandarma ekiplerince yakılarak imha edildi.
Kaynak: AA
Kenevir , Manisa , Saruhanlı , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:04 AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
20:03 Hollanda'da "Yüzyılın Anlaşması" ve "Bahreyn çalıştayı" protesto edildi
20:02 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da- "Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere...
20:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir"
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ