Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kenevir katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu üretildi

Yozgat Bozok Üniversitesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kenevir yağı katkılı, cildi koruyup kurumasını engelleyen, cildin esnekliğini artıran ve tırnaklar için faydalı olan cilt dostu antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu üretti.

17.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:52
Kenevir katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu üretildi
Yozgat Bozok Üniversitesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kenevir yağı katkılı, cildi koruyup kurumasını engelleyen, cildin esnekliğini artıran ve tırnaklar için faydalı olan cilt dostu antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu üretti.

Endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, "YOBÜ" isimli kenevir katkılı Antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu üretti. Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer öncülüğünde üretimi gerçekleştirilen kenevir katkılı antibakteriyel köpük ve sıvı el sabunu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ , rektör yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen'in katılım ile basın mensuplarına tanıtıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer, kenevir yağı katkılı köpük ve sıvı el sabununun üretimi hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

"2 gün önce üretime başladık"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir yağı katkılı üretilen köpük ve sıvı el sabununun cilt dostu olduğunu söyleyerek "Özellikle virüs ile mücadele kapsamında ortaya çıkan tablo temizlik maddelerine çok ciddi bir rağbetin oluşması ve son zamanlarda marketlerde temizlik maddelerinin antibakteriyel sabun başta olmak üzere bulunmaması dolayısıyla kimya bölümünün potansiyelini biz harekete geçirmek istedik. İçinde bulunduğumuz bu laboratuvarı üretim tesisini 15 gün içerisinde hazırladık ve iki gün öncede üretime başladık. Amacımız var olan potansiyelin hareket geçmesi, temizlik maddelerine olan rağbetin artması ve ihtiyacın bölgemiz özelinde de zorunlu hale gelmesi dolaysıyla bunu biz harekete geçirmek istedik" dedi.

"Hem köpük hem de sıvı formda sabun ürettik"

Rektör Karadağ sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Şu anda günlük kapasitesi bir tona varabilecek bir üretimin olabileceği antibakteriyel ve aynı zamanda bizim ihtisas alanımız olan kenevir yağının da kullanıldığı ve kenevirin özelliklerinin sabuna taşındığı ve hem köpük formunda hem köpük forumunda hem de sıvı formunda sıvı sabun üretimini gerçekleştirdik. Biz günlük bazda bu kadar büyük ölçekte bir üretim yaparak bölgemiz ve talep olursa şehir dışına Yozgat Bozok üniversitesinin bir ürünü olarak kenevir esaslı kenevir içeren antibakteriyel ve kaliteli nitelikli bir ürün olarak insanımızın kullanımına sunacağız"

"Kozmetik ile ilgili kenevir esaslı bütün ürünler yapılabilecek"

Sadece sabun değil tüm temizlik malzemelerini yapmaya da hazır olduklarını anlatan Rektör Karadağ, "Burada sadece sıvı sabun değil temizlik malzemeleri ile ilgili aklınıza gelebilecek kenevir esaslı ürünleri yapmaya hazırız. Sıvı sabun ilki krem yapımından tutun cilt ve kozmetik ile ilgili kenevir esaslı bütün ürünlerin yapılabileceği bir süreci kastediyorum. Bunu da önümüzdeki aylarda yeni ürünlerle kenevirin ekonomiye kazandırılması temelinde kozmetik alanında da iddialı olduğumuzu ihtisas üniversitesi olarak göstermiş olacağız. Antibakteriyel sabuna kenevir yağını eklememizin sebebi tırnak bakımından cilt tahrişlerini önlemeye kadar artı özellik katıyor. Sıvı sabunlar bazen cildi tahriş edebiliyor. Bizim sabunumuzda bu özellik yok ve tam tersi cildi koruyan ve cilde yararı olan bir sabundan bahsediyoruz. Ürünümüz doğal bir esasa kattık ve insanlarımızın ellerini yıkadıktan sonra ellerine hoş koku bırakacak tropikal meyve dediğimiz bir esans kattık. Daha doğal ve insan sağlığını ön plana çıkaran bir ürün yapmaya çalıştık" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bozok Üniversitesi, Karadağ, Kenevir, Yozgat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
12 Aralık’ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı Haberler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Haberler ›› Güncel ››Kenevir katkılı antibakteriyel sıvı el sabunu üretildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:51: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 02:50: Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 02:50: Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı - Haber 02:47: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 02:46: Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 23:34: Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı - Spor 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler