Kenevir Yetiştiriciliği Meclise Taşındı

MHP Hatay Milletvekili
Lütfi Kaşıkcı, Aydıntepe
ve bölgesi için kenevir yetiştirilmesi konusundaki görüşlerini TBMM'ne taşıdı.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk
, "Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Bayburt-Aydıntepe programları sırasında, gönüldaşlarımızın talepleri olan Bayburt'un kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller kapsamına alınması taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Vekilimize Aydıntepe ve bölge halkımız adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BAYBURT
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Kaynak: İHA