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Kenevir yetiştirilen villaya jandarma operasyonu

Yalova'da, kenevir yetiştirildiği belirlenen villaya operasyon yapan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi Tekirdağ'da yakaladı.

06.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:22

'da, kenevir yetiştirildiği belirlenen villaya operasyon yapan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi Tekirdağ'da yakaladı.

Yalova İl Komutanlığı ekipleri, Kadıköy beldesinde 3 katlı villa kiralayan E.Ç'nin, kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 2. kattaki odada hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera ile evin diğer bölümlerinde yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların olduğu kolileri buldu.

Kenevirlerin üretim aşamasından sonra kurutularak satışa hazır hale getirildiğini tespit eden ekipler, villada 304 kök kenevir ve 386 gram kurutulmuş esrar ele geçirdi.

Villayı eşiyle 3 bin 500 liraya kiraladığı tespit edilen E.Ç. ise Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kenevir yetiştirilen villaya jandarma operasyonu

Jandarma, Kenevir, Yalova, Güncel

Kaynak: AA


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