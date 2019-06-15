15.06.2019 12:30
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kenevir yetiştirmek için ev kiralamışlar

Kenevir yetiştirmek için ev kiralamışlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesinde iki katlı bir eve narkotik köpeği ile düzenledikleri operasyonda özel düzenekler ile hint keneviri yetiştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesinde iki katlı bir eve narkotik köpeği ile düzenledikleri operasyonda özel düzenekler ile hint keneviri yetiştiren 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisindeki iki katlı evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. N.A. isimli vatandaştan kiralanan iki katlı evde arama yapmak için Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası evde arama yapıldı. Uyuşturucuya karşı hassas burunlara sahip Narkotik köpek Kaptan'ın da katıldığı iki katlı evin birinci katında oturan S.Y. ve G.B. isimli şüphelilerin dairesinde 60-70 santim boyunda üç ayrı saksı içinde kenevir bitkisi, serar öğütme aparatı, 40 gram kubar esrar maddesi, ışıklı kenevir yetiştirme düzeneği ve 3 gram reçine esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri Ö.Ö. ve Ş.Ö. isimli şüphelilerin oturduğu ikinci katta yaptığı aramada ise 4 saksı içinde ekili kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve poşet içerisinde 5 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüpheliler S.Y., G.B., Ö.Ö. ve Ş.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Jandarma, Muğla, Narkotik, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:26 Minikler, yılsonu gösterileriyle alkış aldı
13:26 Vali Akbıyık'tan, 3 bin 450 rakımda görev yapan jandarmaya ziyaret - HAKKARİ
13:26 Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)
13:26 Sınava geç kalan aday salona alınmayınca giriş belgesini yırttı
13:26 Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi
13:26 Hakkari'de sınava geç kalan 3 aday içeriye alınmadı
13:26 ERÜ İletişim Fakültesi 13. dönem mezunlarını verdi