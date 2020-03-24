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Kenevirden maske

Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kenevirden imal edilen Rize bezi ile Korana Virüs'ten korunmak için maske üretildi.

24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:44
Kenevirden maske
Rize 'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kenevirden imal edilen Rize bezi ile Korana Virüs'ten korunmak için maske üretildi.

Rize'de kenevirden yapılma Rize Bezleri Koronavirüs ile mücadelede kullanılmaya başlandı. Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından üretilen ve anti bakteriyel bir ürün olan Rize Bezi'nden yapılan maskeler halka dağıtıldı. Karaborsaya düşen maskelerin vatandaşla ücretsiz olarak buluşturulmasını hedeflediklerini dile getiren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakasından sonra ülkemizin ve devletimizin aldığı önlemlerde ortada. Yaklaşık 2 haftadır yoğun bir şekilde mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin içerisinde almamız gereken önlemleri de devletimizin bildirgesi çerçevesinde kaymakamlığımız ile birlikte ortak bildirgeler ile almaya çalışıyoruz. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve en büyük olayın işportacıların eline düşen maske olayı vardı. Maske olayı aklımıza geldi. Rize beziyle bu işi aşabilir miyiz diye baktık. Anti bakteriyel bir bez olduğu için de bizde böyle bir işe giriştik" ifadelerini kullandı.

Başkan Mete ve beraberindekiler daha sonra kursiyerler tarafından evlerde Rize bezinden dikilen maskeleri sokakta bulunan vatandaşlara ve esnafa dağıttı. - RİZE
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Kaynak: İHA

Etiketler : saffet mete, Koronavirüs, İyidere, Rize, Güncel

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