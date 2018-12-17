Kent Gelişim Stratejileri Çalıştayı" Refahiye'nin Geleceği İçin Toplandı

Kaynak: İHA

T Refahiye'nin gelişimine katkı sunabilecek fikirleri buluşturmak ve sinerji oluşturmak düşüncesiyle tasarlanan "Kent Gelişim Stratejileri Çalıştayı" ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kamu kurum yöneticileri yanında sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileri, muhtarlar, ilçede bulunan bankaların yöneticileri ve kadın girişimciler gibi geniş bir kesimi buluşturan toplantı Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir başkanlığında İlçe Öğretmenevinde düzenlendi. İlçe potansiyelinin belirlenmesi ve gelişim stratejilerinin değerlendirilmesini amaçlayan çalıştayın her ay toplanması kararı alındı.Toplantının ilk bölümünde ilçede devam eden, tamamlanan ya da planlanan alt yapı projeleri, tesisler, sosyal/kültürel projelerin sunumu yapıldı. İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelinin daha fazla işletilmesine dönük, gelişimini destekleyecek projeler arasında, Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dumanlı Tabiat Parkı Projesi, Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi ve yüzme havuzu, Refahiye Komando Taburu gibi yatırımlar yer alıyor.Refahiye Balı Coğrafi İşaret Alıyorİlçenin gelişimine önemli katkı sağlaması düşünülen ve çalışmaları devam eden projelerden birisi de Refahiye balına coğrafi işaret alınması. Bu kapsamda, hazırlık çalışmaları tamamlanarak Türk Patent Enstitüsü'ne coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirildi. Coğrafi işaretin amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım genel niteliklerine bağlı özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamak. Coğrafi işaret tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını korumaktadır. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte "Refahiye Balı" Erzincan İlinin dördüncü coğrafi işaretli ürünü olacak. Erzincan daha önce "Erzincan Tulum Peyniri", "Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı" ve "Cimin Üzümü" için coğrafi işaret almıştı.Potansiyellerimiz İhracata Dönüşecekİlçe potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi kapsamında yürütülen önemli çalışmalardan biri de ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmesi. Birkaç aydır ön hazırlıkları devam eden ihracat çalışmaları bağlamında "Refahiye Balı" ve mantar öncelikli ürünler olarak belirlendi. Marka, ambalaj, kurumsal yapının oluşturulması ve pazar araştırması gibi konularda hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2019 yılında ilk ihracatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Mesleki eğitim ve istihdama yönelik bazı sosyal projelerin sunumu ve değerlendirilmesinin ardından, "Refahiye için neler yapılmalı?" sorusuna cevap aramak için katılımcılar fikirlerini paylaştı.Refahiye'nin Hafızası Dijital Ortama Aktarılıyor"Kent Gelişim Stratejileri Çalıştayı"nın son bölümünde, karar alıcıların, ilçe için proje geliştirecek kişi ve kurumların ve araştırmacıların ihtiyaç duyacağı veri ve bilgiyi sunmak amacıyla hayata geçirilecek "Refahiye Kent Hafızası" projesinin tanıtımı yapıldı. Kent hafızası projesi, ilçede kent kimliğinin oluşturulması, kültür erozyonunun önlenmesi ve ilçe varlıklarının katma değere dönüştürülmesi amacıyla, Refahiye'nin soyut ve somut varlık envanterinin çıkartılarak, dijital ortama aktarılmasını hedefliyor. Proje, varlık envanterinin oluşturulması için tarama çalışmaları, kent hafızasını oluşturabilecek materyal ya da objelerin toplanması, envanterin web tabanına aktarılması, "Refahiye Müzesi" kurulması, yayınlar üretilmesi gibi bileşenleri ve bazı bilimsel etkinlikleri içeriyor.Refahiye Araştırmaları SempozyumuProje fikrini olgunlaştırmak ve bilimsel birikimden yararlanabilmek için, Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Refahiye Kaymakamlığı ortaklığında "Refahiye Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecek. 14-15 Mart 2019 tarihlerinde Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bilimsel bildirilerin sunulacağı sempozyumda ayrıca, paneller ve sergiler yer alacak. - ERZİNCAN