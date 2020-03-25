Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi ile Kurtuluş Pazarı'nda çalışma gerçekleştiren ekipler, önceliğin riskli alanlar olduğunu ve çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.

İleri teknolojiyi kullanarak Eskişehir 'in çöpünden elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle riskli alanlardan biri olan Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi'nde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. 90 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan ve katı atıklardan enerji üretmeye devam eden tesiste belirli periyotlar halinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin ayrıca Kurtuluş Pazarı'nın da düzenli olarak 1 gün hizmete kapatıldığını ve gün boyu ilaçlama yapıldığını belirttiler.

Risk grubunda bulunan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyaran yetkililer, vatandaşların istekleri için 155, 156, 112 ve 153'ü arayabileceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler