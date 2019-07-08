08.07.2019 15:19
Haberler» Güncel» Haber

kent genelinde elektrik kesintisi (2)

kent genelinde elektrik kesintisi (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMABursa Valiliği'nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği'nce kent genelinde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kesintinin TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'ndeki mekanik arızadan kaynaklandığı, 2 saat içinde kent geneline elektrik verilmeye başlanacağı belirtilerek, şöyle denildi:
"08 Temmuz 2019 Pazartesi saat 12.45 civarında ilimiz genelinde yaşanan elektrik kesintisi; TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezinde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleşmiş olup, ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, 2 saat içinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:00   Orman Bölgede değerlendirme toplantısı
16:00   Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti
16:00   Magandanın elini sıkan polis amiri görevden alındı
16:00   Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranırken, ceset bulundu
15:59   Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
15:59   TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan Kayseri OSB Ziyareti
15:59   Başkan Llerena, Mezitli'yi İspanya'da tanıtıyor