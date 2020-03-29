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Kent girişinde ateş ölçerli korona virüs tedbiri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücü ve yolcuların ateş ölçer cihazla ateşleri ölçülüyor.

29.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:12
Kent girişinde ateş ölçerli korona virüs tedbiri
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücü ve yolcuların ateş ölçer cihazla ateşleri ölçülüyor.

Tosya ilçesi giriş ve çıkışında yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılan kişiler kayıt altına alınıyor. Tedbir kapsamında vatandaşların adresleri alınarak, 14 günlük karantina süresi uygulanıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül'ün de katıldığı korona virüs uygulamasında şehir dışından ilçeye giren tüm araçlar şehir girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Sürücü ve yolcuların tek tek ateşi ölçülerek, minibüslerdeki yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Sürücü ve yolculara korona virüs tedbirlerine uyulması için de tavsiyelerde bulunuldu.

Şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri, ikamet edecekleri adresler ve araçları kayıt altına alınarak günlük karantina süresi olduğu hatırlatılıp, bu süreçte dışarıya çıkılmaması, misafir kabul edilmemesi ve kimseyle görüşülmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler ayrıca kolluk kuvvetlerince adreslerde kontrol yapılacağını belirterek, korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını belirttiler. Uygulamada ayrıca fabrikaların servisleri de durdurularak oturma düzeni kontrol edildi, sürücüler ve yolcular sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Şehrin giriş çıkışlarını 24 saat kontrol altında tutan güvenlik güçleri, köyleri de kontrol ederek şehir dışından gelenleri kayıt altına alıyor ve 14 günlük karantina süresi uyguluyor. Tosya ilçe merkezine ya da köylere gelenler güvenlik güçleri tarafından sıkı takip edilerek kontrol altına alınıyor ve tedbirler hatırlatılarak, uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı belirtiliyor. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, Tosya, Güncel

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