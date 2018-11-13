Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi

13 Kasım 2018 Salı 12:51



13 Kasım 2018 Salı 12:51

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Topluk Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Danışma Kurulu (KGDK) toplantısı düzenlendi.Valilik toplantı salonunda düzenlenen Vali Yardımcısı Ünal Coşkun'un başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediye Başkanlıkları, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Mahalle Muhtarları Derneği ile İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri katıldı.Erzurum'un genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlerde toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla yapılan toplantıda, 2018 yılı 1.dönem toplantısında alınan kararlar sonucu kurumlarca yapılan işlemler değerlendirilerek, güvenlik hizmetleri ve suçla mücadelenin sadece polis hizmetleri ekseniyle değil çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi gerektiği suçla mücadelenin etkin kılınmasını toplumun, kurumların, güvenlik hizmetlerine etkin bir şekilde katılımı, desteği ve bilgilendirilmesi ile mümkün olacağı belirtildi.Günümüz yaşam koşulları içerisinde kullanılmayan ve kentleşme süreciyle giderek artan metruk binaların oluşturduğu güvenlik sorununun da tartışıldığı toplantıda, özellikle dini duyguların yoğunlaştığı zaman ve mekanlarda çalışmadan emek sarf etmeden insani ve dini bazı temel duyguları istismar ederek haksız maddi kazanç elde etmek amacıyla dilencilik yapan şahıslar ile park ve bahçelerin güvenliğiyle ilgili konular ele alındı.Toplantı sonunda genel değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, ilin genel güvenlik konularında toplantıya katılan kurumların görüşlerini dinleyerek gündem konularıyla ilgili detaylı ve kapsamlı çalışmaların yapılacağını söyledi. - ERZURUM