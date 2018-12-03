Kent Güvenlik Sistemi suç oranlarını azalttı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:45

Kent Güvenlik Sistemi suç oranlarını azalttıEdremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli: "Emniyetimizin olay sayısı azaldı"VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan 'Kent Güvenlik Sistemi' ile ilçenin değişik noktalarına yerleştirilen 150 sabit ve hareketli kamerayla suç oranı büyük ölçüde azaldı. Edremit Belediyesi, halkın yoğun olduğu yerlerde suçları önlemek veya suçluların tespiti amacıyla 150 sabit ve hareketli kamerayla güvenlik sistemi kurdu. Yaklaşık 1,5 milyon lira maliyetle okul, cami, taziye evleri, trafiğin yoğun olduğu alanlar ve parklar 7/24 gözaltında tutuyor. Kamera sistemleriyle güvenliğin sağlandığı ilçede, emniyetin olay sayısı da her geçen gün azaldı.İlçede kameraların aktardığı görüntüler güvenlik sistemi merkezindeki ekranlarda polisler tarafından izleniyor. Güvenlik güçleri dev ekranda gördükleri en ufak olumsuzlukta suça ve suçluya anında müdahale edebiliyor. Suçluların tespit edilmesinde "Kent Güvenlik Sistemi" emniyet güçlerinin işini büyük bir oranda kolaylaştırıyor.İHA muhabirine konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçenin güvenliğini kamera sistemleriyle sağladıklarını belirtti. En temel görevlerinin vatandaşının güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Kaymakam Çiçekli, "Vatandaşımız kendini güvende hissetmek istiyor. Bununda teknolojik manada devletin ilgili kamu görevlileri olarak bizim elimizi en çok rahatlatan sistemler, kent güvenlik sistemlerdir. Bizlerde bu kapsamda geçen sene çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızı bu senenin haziran ayı içerisinde tamamladık. Bu çerçevede Kavurma, Erdemkent, Erenkent ve Esentepe mahalleleri ile sahil bandında Telekom'un fiber altyapısını kullanarak yaklaşık 150 sabit ve hareketli kamerayla hizmet veriyoruz" dedi."Olay sayısı azaldı"Bütün adli ve idari yaptırıma muhatap olan konulara yönelik ciddi manada bir tedbir aldıklarını dile getiren Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sayede 50 binden fazla insanımızın yaşam alanlarını, konutlarını, okullarını, camilerini, taziye evlerini, yoğun trafik alanlarını, park ve bahçelerini kent güvenlik sistemleriyle kontrol altına aldık. Şu anda 130 bin nüfuslu ilçenin 50 bin nüfusunu kamera sistemleriyle güvenliğini ekstra temin ediyor ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kent güvenlik sistemleri sayesinde emniyetimizin olay sayısı her geçen gün azaldı. Burada güvenlik sistemlerinin olduğunu bilen hırsızlar, artık bu mahallelerde bu tür girişimlerde bulunmaya cesaret edememektedirler."